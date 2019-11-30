Атаманом брянских казаков вновь стал Василий Игрунев
За него отдали большинство голосов
Фото: Центральное казачье войско
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В Брянске прошло собрание казачьего общества.
С отчетом за пять лет работе выступил атаман Василий Игрунев. После этого казаки избрали руководителя,Совет атаманов, Совет стариков, Суд чести.
Атаманом брянских казаков вновь выбрали Василия Игрунева, сообщает "РИА Стрела".
К слову, в брянское казачество вступили три хутора: «Суражичи», «Святого князя Олега Брянского» и «РОДъ».
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ИСТОЧНИК KP.RU