Атаманом брянских казаков вновь стал Василий Игрунев

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-30T16:33:15+03:00

За него отдали большинство голосов

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В Брянске прошло собрание казачьего общества.

С отчетом за пять лет работе выступил атаман Василий Игрунев. После этого казаки избрали руководителя,Совет атаманов, Совет стариков, Суд чести.

Атаманом брянских казаков вновь выбрали Василия Игрунева, сообщает "РИА Стрела".

К слову, в брянское казачество вступили три хутора: «Суражичи», «Святого князя Олега Брянского» и «РОДъ».

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ИСТОЧНИК KP.RU