2019-11-30T12:39:36+03:00
Происшествия

В Брянске водитель ВАЗа сбил на "зебре" пенсионерку

Пострадавшей оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение
Мария Дедкова
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ДТП произошло в пятницу, 29 ноября, около восьми вечера на улице 2-я Мичурина.ДТП произошло в пятницу, 29 ноября, около восьми вечера на улице 2-я Мичурина.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске под колеса легковушки угодила пожилая женщина. ДТП произошло в пятницу, 29 ноября, около восьми вечера на улице 2-я Мичурина, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 46-летний водитель ВАЗа ехал со стороны улицы Рылеева в сторону улицы Суворова. Он сбил 61-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Женщина получила ушибы головы, груди и голени, - говорят в УГИБДД по Брянской области. – Госпитализации не потребовалось. Назначив лечение, медики отпустили пострадавшую домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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