2019-11-30T11:46:14+03:00
Общество

В Новозыбковском районе девочка жила 10 лет без документов

Ребенка все это время не водили к врачу
Мария Дедкова
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Профилактические беседы проводили в неблагополучных и малообеспеченных семьях Новозыбкова и Тростани.Профилактические беседы проводили в неблагополучных и малообеспеченных семьях Новозыбкова и Тростани.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Новозыбковском районе специалисты органов опеки обнаружили семью с ребенком без документов.

Профилактические беседы проводили в неблагополучных и малообеспеченных семьях, рассказывает местное издание Новозыбков.SU.

Комиссия проверила информацию о девочке, которая живет с бабушкой, без каких-либо документов. Ребенок, которому на вид 10 или 11 лет, не посещает школу, не состоит на учете в детской поликлинике.

Специалисты органов опеки и попечительства выясняют, кто мама девочки, уточняют место и время рождения. Только после этих действий можно будет оформить свидетельство о рождении и другие документы. После этого девочку устроят в школу.

В одну из новозыбковских семей пришлось выезжать группе экстренного реагирования. Мать позвонила в полицию и заявила, что отказывается заботиться о дочери. Специалисты побывали в семье и провели профилактическую беседу. Будет ли мать и дальше воспитывать ребенка, решат органы опеки и суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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