В Новозыбковском районе девочка жила 10 лет без документов
В Новозыбковском районе специалисты органов опеки обнаружили семью с ребенком без документов.
Профилактические беседы проводили в неблагополучных и малообеспеченных семьях, рассказывает местное издание Новозыбков.SU.
Комиссия проверила информацию о девочке, которая живет с бабушкой, без каких-либо документов. Ребенок, которому на вид 10 или 11 лет, не посещает школу, не состоит на учете в детской поликлинике.
Специалисты органов опеки и попечительства выясняют, кто мама девочки, уточняют место и время рождения. Только после этих действий можно будет оформить свидетельство о рождении и другие документы. После этого девочку устроят в школу.
В одну из новозыбковских семей пришлось выезжать группе экстренного реагирования. Мать позвонила в полицию и заявила, что отказывается заботиться о дочери. Специалисты побывали в семье и провели профилактическую беседу. Будет ли мать и дальше воспитывать ребенка, решат органы опеки и суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU