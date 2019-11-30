В Почепском районе после гибели мужчины при взрыве артснаряда завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-30T09:58:48+03:00

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Следователи завели уголовное дело после гибели 32-летнего мужчины в Почепском районе сразу по двум статьям : "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное хранение боеприпасов".

Напомним, ЧП случилось у поселка Речица днем 28 ноября. Здесь произошел взрыв артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны калибром не менее 152 миллиметров. 32-летний местный житель погиб на месте происшествия.

- Следователи провели осмотр места происшествия, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по брянской области. - Назначили судебные экспертизы, допрашивают свидетелей случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU