В Клинцах открыли сосудистый центр с современным ангиографом

СЕГОДНЯ 18:25 2019-11-29T18:25:27+03:00

В центре будут оказывать помощь жителям юго-западных районов области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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29 ноября состоялась рабочая поездка губернатора Брянской области Александра Богомаза в Клинцы. Глава региона посетил недавно открывшееся отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения Клинцовской центральной городской больницы.

В ноябре отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения приняло первых пациентов. Здесь установлено современное медицинское оборудование - ангиографическая система Azurion для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (коронарография, баллонная ангиопластика и стентирование сосудов сердца), закуплены все необходимые расходные материалы, рассказали в региональном правительстве.

Александр Богомаз пообщался с докторами, среди которых немало специалистов из других регионов - Курска, Смоленска, Оренбурга, соседней Белоруссии.

- Смотрите впер6д, на будущее, пусть обустраиваются, обживаются, дети появятся,- сказал Александр Богомаз. - Должны работать и молодые специалисты, и опытные, чтобы не прерывалась эта связь поколений. Приятно видеть, что у молодежи глаза горят, и им есть у кого поучиться.

В этом году клинцовские врачи получат 30 квартир, а программа по обеспечению молодых специалистов жильем работает по всей области. На три года на эти цели предусмотрен 1 млрд рублей, всего за период реализации программы планируется выдать не менее 500 квартир.

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ИСТОЧНИК KP.RU