Брянский телеканал начал эфирное цифровое вещание в сетке федерального телеканала

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-29T13:07:59+03:00

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29 ноября в 6 часов утра состоялось включение программ телеканала «Брянская губерния» в сетку вещания федерального телеканала «ОТР».

В этом знаковом мероприятии приняли участие губернатор Александр Богомаз, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин, заместители губернатора Александр Коробко и Галина Петушкова, директор Брянского ОРТПЦ Ирина Малявко, руководители департамента внутренней политики Брянской области.

- 50 лет назад на Брянщине был дан пуск телевидению, до того момента было только в областном центре, а после вещание началось по всей области - по всем окраинам, - сказал в приветственном слове губернатор Александр Богомаз. - Сегодня, спустя 50 лет, наше региональное брянское телевидение кардинально изменилось. Теперь на канале ОТР Брянск будет представлен два раза в сутки: с 6 до 9 утра и с 17 до 19 часов. Это хороший, знаковый момент для нашей Брянской области. Брянщина сегодня встроена в информационное пространство ОТР. И если до этого были в эфире лишь небольшие интервью, то сегодня 5 часов в сутки все будут знать, что происходит на брянской земле.

По телевизионной традиции в первый день съемок об штатив камеры разбивается тарелка. Не стало исключением и врезка «Брянской Губернии» в Общественное телевидение — директор телекомпании Артем Сухоломкин в честь нового проекта разбил тарелку, а символические осколки об этом событии вручил на память почетным гостям.

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ИСТОЧНИК KP.RU