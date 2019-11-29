Александр Богомаз провел заседание антитеррористической комиссии Брянской области

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-29T12:03:07+03:00

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В правительстве Брянской области прошло заседание региональной антитеррористической комиссии. Его провел губернатор Александр Богомаз.

Об исполнении в 2019 году решений Национального антитеррористического комитета и решений антитеррористической комиссии Брянской области рассказал заместитель руководителя аппарата антитеррористической комиссии Брянской области Александр Страздин.

Также обсудили ход исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма. С информацией по данному вопросу выступил заместитель директора — начальник управления региональной политики департамента внутренней политики Брянской области Виталий Свинцов.

Заместитель руководителя аппарата антитеррористической комиссии Брянской области Александр Страздин и заместитель начальника управления Росгвардии по Брянской области Андрей Борисов выступили с информацией о выполнении плана проверок состояния антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств в Брянской области в 2019 году.

Также рассмотрели вопрос «Об исполнении решения Совета Безопасности Российской Федерации от 4 октября 2019 года».

По итогам заседания антитеррористической комиссии даны соответствующие поручения аппарату антитеррористической комиссии Брянской области, главам администраций муниципальных образований, антитеррористическим комиссиям в муниципальных образованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU