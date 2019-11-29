В Брянске приведут в порядок общежитие на проспекте Московском

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-29T11:47:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Общежитие на проспекте Московском,84 приведут в порядок. Сделать это потребовал прокурор Фокинского района, после того, как снимки общежития брянцы разместили в соцсети. В злосчастный дом с проверкой нагрянули правоохранители. Нарушения безопасного и комфортного проживания были на лицо.

- Установлено, что управляющая организация надлежащим образом не исполнила обязанности по содержанию общего имущества в доме №84 по проспекту Московскому, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По периметру фасада здания и в подъездах наблюдается разрушение и отслоение краски и штукатурки на стенах. В местах общего пользования на стенах и потолке есть трещины, следы залития и отслоение штукатурки.

После проверки прокурор района потребовал от директора управляющей компании МУП "Жилспецсервис", которая отвечает за содержание дома, устранить нарушения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU