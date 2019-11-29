2019-11-29T11:40:33+03:00
Общество

Двух брянских лесничих будут судить за 20 незаконно срубленных сосен

По данным экспертов, они нанесли ущерб лесфонду на 200 тысяч рублей
Елена РАКОВА
Поделиться:
Двое лесничих оказались на скамье подсудимых.Двое лесничих оказались на скамье подсудимых.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

Двое сотрудников брянского лесхоза оказались на скамье подсудимых. Их обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

- По версии следствия, мужчины в мае этого года в Калининском участковом лесничестве незаконно срубили 20 сосен, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Эксперты оценили причиненный ущерб в 200 тысяч рублей. В ближайшее время это дело начнут рассматривать в Клетнянском районном суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянский телеканал начал эфирное цифровое вещание в сетке федерального телеканала
В Брянске прошел форум «Активная молодежь Брянщины»
В Брянске ищут пропавшего 27-летнего Игоря Карпова
Жительница Новозыбкова поцарапала четыре чужих авто из-за плохого настроения
Александр Богомаз провел заседание антитеррористической комиссии Брянской области
В Брянске приведут в порядок общежитие на проспекте Московском
Правоохранители потребовали навести порядок на кладбище в Клинцах
Житель Новозыбковского района в суде ответит за разбой и убийство
В Овстуге отметят день рождения Федора Тютчева
Александр Богомаз рассказал, благодаря чему увеличились доходы региональной казны
Дом в микрорайоне «Речной» в Брянске дал трещину
В Клинцовском районе вор вынес из дома селянки продукты и плед
Около брянской "Партизанской поляны" нашли военную минометную мину
Поворот на переулок Пилотов в Брянске запретили временно
В Брянске задержали магазинного вора
Заместитель губернатора Владимир Оборотов провел прием граждан в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева
В Брянске детский сад «Ромашка» станет муниципальным