Двух брянских лесничих будут судить за 20 незаконно срубленных сосен
По данным экспертов, они нанесли ущерб лесфонду на 200 тысяч рублей
Двое лесничих оказались на скамье подсудимых.Фото: Елена РАКОВА
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Двое сотрудников брянского лесхоза оказались на скамье подсудимых. Их обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
- По версии следствия, мужчины в мае этого года в Калининском участковом лесничестве незаконно срубили 20 сосен, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Эксперты оценили причиненный ущерб в 200 тысяч рублей. В ближайшее время это дело начнут рассматривать в Клетнянском районном суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU