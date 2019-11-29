Двух брянских лесничих будут судить за 20 незаконно срубленных сосен

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-29T11:40:33+03:00

По данным экспертов, они нанесли ущерб лесфонду на 200 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Двое сотрудников брянского лесхоза оказались на скамье подсудимых. Их обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

- По версии следствия, мужчины в мае этого года в Калининском участковом лесничестве незаконно срубили 20 сосен, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Эксперты оценили причиненный ущерб в 200 тысяч рублей. В ближайшее время это дело начнут рассматривать в Клетнянском районном суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU