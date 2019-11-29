2019-11-29T11:26:29+03:00
Происшествия

Житель Новозыбковского района в суде ответит за разбой и убийство

Как полагают в прокуратуре, брянец зарезал женщину, чтобы добыть денег на выпивку
Елена РАКОВА
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Рассматривать это дело будут в областном суде.Рассматривать это дело будут в областном суде.Фото: Елена РАКОВА
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36-летнего жителя Новозыбковского района будут судить за разбойное нападение и убийство. Для брянца это будет далеко не первое уголовное дело.

По версии следствия, в мае нетрезвый мужчина в кафе в Новозыбкове подошел к продавцу и попросил дать ему спиртные напитки. Но продавец отказала.

- Желая любым способом завладеть деньгами для покупки спиртного, подозреваемый напал на женщину, избил ее по голове и ударил ножом, который нашел по близости, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Убедившись в том, что женщина мертва, обвиняемый похитил ее мобильный телефон и три тысячи рублей. А потом сбежал.

Украденные деньги злоумышленник, как и планировал потратил на выпивку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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