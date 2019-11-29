2019-11-29T11:18:22+03:00
Звезды

В Овстуге отметят день рождения Федора Тютчева

Праздник устроят 5 декабря
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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В музее-заповеднике "Овстуг", что в Жуковском районе отпразднуют день рождения нашего знаменитого земляка Федора Тютчева. Исполняется 216 лет со дня рождения дипломата. Праздник устроят 5 декабря. В этот день пройдет торжественное открытие выставки "Война и Мир Анны Тютчевой", посвященной 190-летию со дня рождения старшей дочери поэта.

Гости праздника смогут увидеть презентацию фильма по итогам реализации международного арт-проекта "Гигантские шаги" в Овстуге.

Специальным гостем праздника станет советская и российская актриса, почетный член Союза деятелей музыки, кино и телевидения, лауреат Государственной премии СССР, Елена Николаевна Борзова (6+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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