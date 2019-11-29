2019-11-29T10:35:11+03:00
Общество

Александр Богомаз рассказал, благодаря чему увеличились доходы региональной казны

Глава региона ответил на вопросы депутатов
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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В Брянской областной Думе прошло очередное заседание. В нем принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. На сессии рассмотрели ряд важных для региона законопроектов и изменений. Обсудили и консолидированный бюджет области на 2019 год.

По словам заместителя губернатора Галины Петушковой, доходы областного бюджета на 2019 год увеличатся на 1 млрд 90 млн. рублей. В том числе за счет налоговых и неналоговых доходов - на 491 млн рублей, за счет безвозмездных поступлений - на 599 млн рублей.

Александр Богомаз подчеркнул, что более миллиарда рублей область получает за успехи в развитии по всем показателям. Этот результат - двадцать четвертый в стране:

- И эти данные не мы даем, это оценивают по реальным показателям: бюджет, госдолг, валовый региональный продукт, рост секторов экономики и другие. По уровню доверия к власти мы двадцать четвертые в стране. А еще несколько лет назад, были в последней двадцатке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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