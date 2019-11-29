2019-11-29T09:54:22+03:00
Происшествия

В Клинцовском районе вор вынес из дома селянки продукты и плед

Хозяйка осталась ночевать у подруги
Ольга УМАРОВА
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От полиции обвиняемый далеко не убежал.От полиции обвиняемый далеко не убежал.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Клинцовские полицейские задержали вора-рецидивиста, который взломал чужой дом. Преступник воспользовался тем, что в ту ночь хозяйка жилья осталась у подруги.

Он взломал входную дверь и забрал "добычу": продукты и плед.

- Потерпевшая - 36-летняя жительница села Коржовка-Голубовка, - рассказали в пресс-службу УМВД России по Брянской области. - Причиненный ущерб составил около 3000 рублей.

По подозрению задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя. Сразу после вторжения в чужой дом, он пытался скрыться от полиции у своих знакомых, которые живут в других населенных пунктах.

- По словам подозреваемого, продукты он съел, а плед перед отъездом сбыл знакомому, - говорят в УМВД. - Похищенное изъяли и вернули законной владелице. Задержанному предъявили обвинение по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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