В Погарском районе открыли Витемлянский и Юдиновский сельские дома культуры
В Погарском районе открыли отремонтированные Витемлянский и Юдиновский сельские Дома культуры.
Торжественную церемонию посетили заместитель губернатора Галина Петушкова, депутаты, руководители Погарского района и местные жители.
- Правительство Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом будут и дальше работать над улучшением показателей в экономике региона, - говорит заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова. - Это позволит улучшать социальную сферу: будут и дальше ремонтировать сельские дома культуры, клубы, строиться новые школы и детские сады.
Строителей поблагодарили за работу.
В этот же день в обновленных сельских ДК прошли концерты, подготовленные местными артистами.
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ИСТОЧНИК KP.RU