2019-11-28T18:01:58+03:00
Общество

В Погарском районе открыли Витемлянский и Юдиновский сельские дома культуры

Местных жителей поздравили руководители района и области
Мария Иванова
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В этот же день в обновленных сельских ДК прошли концерты, подготовленные местными артистами.В этот же день в обновленных сельских ДК прошли концерты, подготовленные местными артистами.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Погарском районе открыли отремонтированные Витемлянский и Юдиновский сельские Дома культуры.

Торжественную церемонию посетили заместитель губернатора Галина Петушкова, депутаты, руководители Погарского района и местные жители.

- Правительство Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом будут и дальше работать над улучшением показателей в экономике региона, - говорит заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова. - Это позволит улучшать социальную сферу: будут и дальше ремонтировать сельские дома культуры, клубы, строиться новые школы и детские сады.

Строителей поблагодарили за работу.

В этот же день в обновленных сельских ДК прошли концерты, подготовленные местными артистами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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