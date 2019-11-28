2019-11-28T15:04:43+03:00
Происшествия

Брянского предпринимателя оштрафовали на один миллион рублей за взятку чиновнику

Мария Дедкова
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Директор коммерческой организации передал исполняющему обязанности директора Управления «Брянскмелиоводхоз» 1,04 миллиона рублей.Директор коммерческой организации передал исполняющему обязанности директора Управления «Брянскмелиоводхоз» 1,04 миллиона рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Директора компании из Климовского района осудили за взятку чиновнику.

25 декабря еще 2012 года директор коммерческой организации передал исполняющему обязанности директора Управления «Брянскмелиоводхоз» 1,04 миллиона рублей.

За эти деньги предпринимателю пообещали закрыть глаза на исполнение контракта по проведению работ на водоеме в поселке Кокино. Также, как говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, бизнесмену пообещали "дружбу" и покровительство.

Но задуманное сделать не получилось. Преступление раскрыли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.

По решению суда, директор предприятия выплатит сумму взятки в пользу государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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