Подробности аварии на Карачиже: пострадал водитель «БМВ»

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-28T13:54:21+03:00

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В Брянске в массовом ДТП пострадал 24-летний водитель «БМВ». Мы писали, что авария произошла 27 ноября на улице Карачижской.

В Госавтоинспекции рассказали подробности. По предварительной информации, 24-летний водитель BMW ехал со стороны проспекта Станке Димитрова в сторону улицы Урицкого. Совершая обгон, столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter, который ехал во встречном направлении. За рулем иномарки находился 55-летний водитель.

После столкновения «БМВ» врезался в ВАЗ-21214, двигавшийся в попутном направлении. За рулем находился 67-летний водитель. Но на этом все не закончилось. «БМВ» врезался в гараж, машина перевернулась. А отлетевшее от иномарки колесо отбросило на «Mitsubishi Pajero» под управлением 39-летнего водителя.

Пострадал 24-летний водитель «BMW».

- Молодого человека положили в больницу с переломами и другими травмами, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU