СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-28T13:25:08+03:00

В нем принял участие заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов

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27 ноября состоялось заседание художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам правительства Брянской области. Оно прошло под председательством заместителя губернатора Владимира Оборотова.

На заседании обсудили внесение изменений в Положение о присвоении звания «Народный мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Брянской области». Поправки прошли голосование членов совета и были утверждены.

Вопрос о регистрации изделий карачевской фабрики елочных игрушек в качестве изделий народных художественных промыслов Брянской области был принят единогласно, учитывая традиции стеклодувного дела и росписи стеклянно-елочных игрушек на Брянщине.

Одним из основных моментов заседания стал вопрос о присвоении звания «Народный мастер Брянской области». Номинантами на это почетное звание в стали 3 мастера декоративно-прикладного искусства: Юлия Филипкова (вышивка, художественное валяние), Василий Шкляров (гончарное дело), Виталий Бобров (гончарное дело).

Члены Совета поддержали всех претендентов и приняли единогласное решение присвоить им звание «Народный мастер Брянской области».

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ИСТОЧНИК KP.RU