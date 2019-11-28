«Дом.ru Бизнес» и Medesk* помогут автоматизировать работу медицинских клиник

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-28T11:50:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» в партнерстве с медицинской платформой Medesk помогут объединить любую частную клинику и всех ее партнеров в цифровую экосистему, дать пациентам новое качество медицинской помощи и сервиса. Корпоративным клиентам облачной телефонии «Дом.ru Бизнес» стала доступна интеграция с медицинской информационной системой Medesk.

Совместное решение позволит обрабатывать входящие звонки и отображать на экране всю необходимую информацию о пациенте, обратиться к звонящему по имени и записать его на прием, не выходя из системы. С помощью интеграции можно смотреть статистику входящих и исходящих звонков, запись разговоров с пациентами, детализацию всех обращений: кто звонил, сколько длился разговор. Medesk помещает входящие звонки в очередь, записывает номер, который моментально отображается в списке заданий на обработку. Регистратору не нужно работать в нескольких вкладках, копировать или уточнять данные пациента – вся информация уже есть в личной карточке, из которой можно совершить исходящий звонок или отправить SMS, просто нажав на номер телефона.

Medesk – российская медицинская информационная система для простого и эффективного управления частной клиникой. Врачи клиники, лаборатории получают возможность лучше и эффективнее взаимодействовать друг с другом, зарабатывать на предоставлении качественных услуг пациентам и корпоративным клиентам. С Medesk руководитель может управлять загрузкой врачей, проверять работу администратора, контролировать затраты на рекламу, отслеживать путь пациента. Вся информация обрабатывается не на компьютерах клиники, а в облачных серверах через интернет. Использование этой технологии позволяет сэкономить на закупке собственного оборудования, обеспечивает высокую скорость при обработке информации, гарантируя надежное хранение персональных данных пациентов.

Интеграция осуществляется при подключении опции «Интеграция c CRM-системами» в Личном кабинете клиента облачной телефонии «Дом.ru Бизнес».

Помимо обеспечения бесперебойной связи, ОАТС решает множество бизнес-задач. Запись разговоров операторов позволяет компаниям получать данные о качестве обслуживания и потребностях клиента, которые можно применять в маркетинге, повышать эффективность работы сотрудников и лояльность клиентов. Достигать этих же целей помогают единый многоканальный номер с короткой внутренней нумерацией, голосовое приветствие и меню распределения звонков на сотрудников или по отделам, подробная статистика принятых и пропущенных вызовов, переадресация на мобильный телефон. Дополнительно доступен пакет «Эффективные продажи» (обратный звонок из очереди, SMS – извинение, SMS-визитка, уведомление о пропущенных вызовах).

*Медеск

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU