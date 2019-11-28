Вертикаль справедливости выстроили в Брянске депутаты ЛДПР

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-28T11:44:14+03:00

ЛДПР не делит проблемы на важные и несущественные, а старается отстоять права и интересы каждого гражданина.

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27 ноября Брянское отделение ЛДПР продолжило практику личных приемов граждан с привлечением представителей различных эшелонов и ветвей власти. Традиционно в таких мероприятиях, которые проводятся под эгидой депутата Госдумы Бориса Пайкина, принимают участие региональные парламентарии от ЛДПР и юристы, привлекаются ответственные за то или иное направление местные чиновники.

В этот раз прием вели помощники Бориса Романовича по работе в Госдуме и юристы представители фракции ЛДПР в областном парламенте Михаил Аминтазаев, Юрий Авдеев, Максим Иванченко и Александр Струков.

Перечень вопросов, с которыми жители Брянской области пришли к своим депутатам, был привычно широк. Это в основном трудности с переселением из ветхого и аварийного жилья, отказ чиновников в выделении жилья инвалиду и ветерану аварии на ЧАЭС, проблемы с получением российского гражданства беженцем из Луганска, помощь инвалиду в продолжении лечения, мытарства обманутых вкладчиков, земельные и коммунальные вопросы.

Все обращения приняты в работу и взяты на депутатский контроль как в Брянске, так и на Охотном ряду в Москве. Параллельно граждане получили квалифицированные консультации от столичного юриста. Такой подход показал себя наиболее эффективным для решения проблем простых людей: будь то недоначисление пенсий, коммунальные тяжбы, халатность ответственных органов, или какие-либо другие житейские проблемы.

Команда брянского отделения ЛДПР выстроила четкую вертикаль справедливости во главе со своим координатором Борисом Пайкиным и не делит проблемы на важные и несущественные, а старается отстоять права и интересы каждого гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU