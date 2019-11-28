2019-11-28T10:32:16+03:00
Общество

Начал работу Съезд Общероссийского конгресса муниципальных образований

В нем принимает участие делегация Брянской области
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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В колонном зале Дома союзов проходит Съезд Общероссийского конгресса муниципальных образований. Главная тема обсуждения касается сегодняшнего состояния местного самоуправления в Российской Федерации и перспектив его развития.

В работе съезда принимает участие делегация Брянской области, в составе которой заместители губернатора Александр Коробко, Геннадий Лемешов и председатель правления Совета муниципальных образований региона, главой администрации Брасовского района Сергееем Лавокиным.

Со словами приветствия к делегатам съезда обратился президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев. Он озвучил важность проблематики местного самоуправления, заявив, что кардинальные решения принимаются на уровне федерации, а воплощение идет на местах.

Участникам форума представили доклад «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации», содержащий системный анализ положения дел в муниципальных образованиях страны. На пленарном заседании выступила исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области» Наталья Пригаро. Ее выступление было посвящено теме дефицита квалифицированных кадров в органах местного самоуправления.

Проблематика, поднятая представителем Брянщины, касалась мер, необходимых для создания условий по привлечению профессиональных кадров в муниципалитеты, прежде всего, первичного звена. Наталья Пригаро предложила ряд конкретных мер по кардинальному изменению ситуации. В дальнейших выступлениях прозвучали слова поддержки инициативы, высказанной представителем Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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