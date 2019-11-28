2019-11-28T10:17:44+03:00
Звезды

Брянский драмтеатр покажут новогодний мюзикл

Премьеру уже представят 21 декабря
Елена РАКОВА
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В драмтеатре - новогодняя премьера.В драмтеатре - новогодняя премьера.Фото: Елена РАКОВА
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К новогодним каникулам актеры брянского драмтетра готовят премьеру. На этот раз зрители увидят мюзикл в одном действии "Отважный щенок Бенджамин". Впервые постановку можно будет увидеть 21 декабря.

- Белорусский автор Елена Атай подарила театру свою историю про собак, - рассказывают в пресс-службе драмтеатра.- Театр обратился к известному брянскому композитору Александру Стрекалову… А теперь мы все вместе дарим нашим зрителям эту щемящую непременно со счастливым финалом, историю.

Авторы постановки обещают показать со сцены настоящие новогодние чудеса, расскажут истории о храбрости и трусости, верности и предательстве, о непонимании, о любви, о безразличии. И, как полагается в мюзикле, их истории споют ваши любимые артисты театра. А еще можно будет стать участником веселого хоровода у новогодней елки.

На сцену выйдут молодые артисты театра: Керим Базаров, Роман Новак, Юлия Ростопчина, Никита Тыщенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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