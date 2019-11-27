Руководители Брянской области участвуют в Единой неделе приема граждан
В общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева состоялся прием граждан, который проходит в преддверии 18-летия партии в рамках Единой недели приема граждан.
В Брянске прием граждан провели вице-губернатор Брянской области Александр Резунов и врио заместителя губернатора Брянской области Сергей Тимошенко.
Жители региона обратились в приемную Дмитрия Медведева с различными вопросами, многие из которых касались дорожного хозяйства, строительства, ЖКХ, землепользования и других направлений.
В ходе приема вице-губернатора Александра Резунова был рассмотрен и взят на контроль ряд вопросов, с которыми обратились жители региона.
На прием к врио заместителя губернатора Брянской области Сергею Тимошенко обратилась группа заявителей с просьбой о помощи в предотвращения вымывания земельных участков, расположенных по улицам Некрасова, Ново-Некрасовской, Калинина, переулку Калинина в городе Брянске.
В ходе приема все заявители получили юридические консультации, обращения приняты в работу, их исполнение поставлено на контроль региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия.
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ИСТОЧНИК KP.RU