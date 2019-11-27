Подведены итоги областного творческого конкурса журналистов «Брянщина: национальный аспект»

СЕГОДНЯ 18:19 2019-11-27T18:19:58+03:00

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Заместитель губернатора Александр Коробко и директор департамента внутренней политики Брянской области Татьяна Кулешова наградили журналистов, освещающих вопросы межнациональных отношений.

Открывая мероприятие, Александр Коробко приветствовал его участников от имени губернатора Брянской области Александра Богомаза и отметил:

- Неоценимую роль в укреплении доброжелательных и дружеских отношений между национальностями, проживающими на Брянщине, оказываете вы - журналисты региональных средств массовой информации. Хочу всех поблагодарить за вашу работу и выразить надежду, что тема межнациональных отношений и впредь будут появляться в эфире и на страницах брянских СМИ.

Конкурс «Брянщина: национальный аспект» проводится в Брянской области второй год подряд. Это стало возможным благодаря подпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Брянской области» государственной программы «Региональная политика Брянской области».

Очень многие журналисты обратили внимание на тему межнациональных отношений: они рассказывали о жизни национальных семей, о традициях и этнических кухнях, о том, как Брянская земля стала родной для людей, приехавших сюда из разных стран и республик.

После церемонии награждения Александр Коробко и Татьяна Кулешова не только поздравили победителей с заслуженными наградами, но и обсудили с журналистами освещение межнациональных вопросов в брянских СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU