За десять дней на брянских дорогах поймали больше 100 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-27T18:09:25+03:00

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На брянских дорогах, с 15 по 25 ноября, поймали 124 пьяных водителя. Такие итоги профилактической акции подвели в областной Госавтоинспекции.

65 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, у 57 человек установили алкогольное опьянение, а 12 автолюбителей сели за руль в нетрезвом виде дважды и теперь на них завели уголовное дело.

ДТП с пьяными водителями опасны. Так, 15 октября в Погарском районе 18-летний водитель ВАЗа-21053 не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм молодой человек скончался.

Похожее ДТП с участием нетрезвого водителя произошло 15 ноября около восьми часов утра в Комаричском районе. В аварии 29-летний автомобилист и 34-летний пассажир получили тяжелые травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU