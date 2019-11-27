2019-11-27T17:44:03+03:00
Общество

В Бежице на день ограничат парковку

Оставить машину нельзя будет на улице Харьковской
Мария Дедкова
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Исключение сделают только для машин оперативных служб.Исключение сделают только для машин оперативных служб.Фото: Евгения ГУСЕВА
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28 ноября в Брянске на улице Харьковский ограничат парковку. С 6.00 до 17.00 проехать нельзя будет на участке от улицы Институтсткой до улицы 22 Съезда КПСС.

Об этом сообщает Брянская городская администрация. Исключение сделают только для машин оперативных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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