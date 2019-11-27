В Бежице на день ограничат парковку
Оставить машину нельзя будет на улице Харьковской
Исключение сделают только для машин оперативных служб.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
28 ноября в Брянске на улице Харьковский ограничат парковку. С 6.00 до 17.00 проехать нельзя будет на участке от улицы Институтсткой до улицы 22 Съезда КПСС.
Об этом сообщает Брянская городская администрация. Исключение сделают только для машин оперативных служб.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU