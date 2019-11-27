2019-11-27T16:34:03+03:00
Общество

В Брянске у троллейбусного депо №2 устанавливают светофор

Фотографии появились в социальных сетях
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске у троллейбусного депо №2 устанавливают новый светофор. Фотографии появились в социальных сетях в среду, 27 ноября. Новый светофор должен сделать более безопасным дорожное движение на этом участке. Напомним, в начале ноября здесь 60-летний водитель «Рено» сбил 22-летнюю девушку. Удар оказался настолько сильным, что пешехода отбросило на остановившийся ВАЗ.

Пострадавшую тогда госпитализировали с переломом костей таза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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