В Брянске у троллейбусного депо №2 устанавливают светофор
Фотографии появились в социальных сетях
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске у троллейбусного депо №2 устанавливают новый светофор. Фотографии появились в социальных сетях в среду, 27 ноября. Новый светофор должен сделать более безопасным дорожное движение на этом участке. Напомним, в начале ноября здесь 60-летний водитель «Рено» сбил 22-летнюю девушку. Удар оказался настолько сильным, что пешехода отбросило на остановившийся ВАЗ.
Пострадавшую тогда госпитализировали с переломом костей таза.
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ИСТОЧНИК KP.RU