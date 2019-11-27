2019-11-27T12:47:52+03:00
Общество

Брянских чиновников обязали разместить на остановках расписание движения маршруток

Такое решение принял областной суд
Елена РАКОВА
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Чиновников Брянской городской администрации обязали разместить на остановках расписание движения маршруток. Такое решение принял Советский районный суд.

основанием для этого стали материалы прокурорской проверки. во время которой выяснилось, что на остановках нет информации для пассажиров о номерах маршрутов пассажирского транспорта, проходящих через остановочный пункт, наименовании конечных остановочных пунктов, графике движения транспортных средств, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

После этого прокуратура через суд потребовала установить на остановках "Городищенский поворот", "ТРЦ Аэропарк", "По требованию" на улице Объездной расписание движения автобусов, относящихся к категории маршрутных такси.

С данным решением Комитет по ЖКХ Брянской городской администрации не согласился и обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Однако Брянский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены решения и оставил его в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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