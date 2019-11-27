Двум брянским экс-полицейским не смягчили приговор за превышение полномочий и торговлю наркотиками

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-27T12:21:09+03:00

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Двум 29-летним полицейским из Брянского района суд не смягчил приговор за превышение должностных полномочий, подделку данных и торговлю наркотиками.

- В суде подтвердилось, что полицейские для улучшения ведомственных показателей и уголовного преследования заведомо невиновной гражданки, путем психологического давления и насилия вынудили ее знакомого принять участие в незаконных оперативно-розыскных мероприятиях, - говорят в пресс-службе прокуратуры по Брянской области. - Ему дали наркотики для последующей закупки у женщины. 29 октября 2018 года правоохранителей на месте предполагаемой встречи покупателя с так называемым продавцом наркотиков задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Полицейские получили по 12 и 10,5 лет колонии строгого режима соответственно. Их лишили специальных званий капитан и лейтенант полиции.

Осужденные не согласились с приговором и обжаловали его. Но суд апелляционной инстанции оставил первоначальный вердикт в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU