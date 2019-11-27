В поселке Большое Полпино «Лада» врезалась в бетономешалку
Пострадал 16-летний подросток
Авария случилась ночью.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:
В брянском поселке Большое Полпино столкнулись легковушка и бетономешалка. ДТП произошло около двух ночи во вторник, 26 ноября.
По предварительным данным областной ГИБДД, 32-летний водитель ВАЗ-2106 ехал с левым поворотом с переулка Нового на улицу Новую. Автомобилист не справился с управлением и врезался в стоящий справа МАЗ (бетономешалка).
Пострадал 16-летний пассажир «Лады».
- Парень ушиб ногу, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему выписали лечение и отпустили домой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU