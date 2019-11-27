В поселке Большое Полпино «Лада» врезалась в бетономешалку

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-27T11:08:44+03:00

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В брянском поселке Большое Полпино столкнулись легковушка и бетономешалка. ДТП произошло около двух ночи во вторник, 26 ноября.

По предварительным данным областной ГИБДД, 32-летний водитель ВАЗ-2106 ехал с левым поворотом с переулка Нового на улицу Новую. Автомобилист не справился с управлением и врезался в стоящий справа МАЗ (бетономешалка).

Пострадал 16-летний пассажир «Лады».

- Парень ушиб ногу, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему выписали лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU