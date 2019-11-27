В Брянске на улице Бежицкой под колеса маршрутки попал пьяный пешеход
Мужчину с переломом ноги госпитализировали
В ДТП пострадавший с получил перелом ноги.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В Брянске на улице Бежицкой произошло ДТП. Около восьми часов вечера 26 ноября под колеса маршрутки № 42 попал пьяный пешеход.
- 28-летний водитель "Пежо Боксер"сбил мужчину, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте, - говорят в областной Госавтоинспекции. - В ДТП пострадавший с получил перелом ноги. У него выявили состояние алкогольного опьянения. Мужчину госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU