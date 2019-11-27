СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-27T10:24:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Музей-заповедник "Овстуг" может войти в "Императорский" туристический маршрут. Об этом шла речь во время посещения усадьбы нашего знаменитого земляка Федора Тютчева официальной делегацией. В нее вошли: председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, председатель Брянской областной Думы Владимира Попков, заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов.

- Анна Громова осмотрела экспозицию, особое внимание обратив на подлинные экспонаты, принадлежавшие семье Тютчевых и родственным дворянским фамилиям, связанным с Овстугом, - рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Анна Громова высоко оценила значение личности создателя музея-заповедника Владимира Даниловича Гамолина для российской культуры, сказав, что такой человек, несомненно, достоин того, чтобы ему был поставлен памятник.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU