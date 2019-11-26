В брянской школе №33 после ЧП отремонтируют потолок
26 ноября спецкомиссия обследовала потолок в брянской школе №33, где накануне произошло ЧП.
Специалисты вскрыли подвесной потолок и обнаружили в нескольких местах участки с отсыревшей шкукатуркой. Комиссия приняла решение провести ремонт. Чтобы обезопасить ребят, в школе временно закроют четыре класса и примыкающий к ним коридор, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Как отмечают в управлении образования, работы не отразятся на учебном процессе.
Напомним, во время уроков 25 ноября на двух семиклассников упала часть потолка. Детям вызвали скорую помощь. Но, к счастью, никто серьезно не пострадал. Причиной ЧП стала отсыревшая во время ремонта крыши штукатурка.
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ИСТОЧНИК KP.RU