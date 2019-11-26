СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-26T18:12:36+03:00

По словам Александра Богомаза, 7-8 спортивных объектов в районах будут появляться каждый год. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Об этом сказал губернатор Александр Богомаз на встрече с молодежью

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В Выгоничском районе построят бассейн. Об этом сказал глава региона Александр Богомаз на встрече с молодежью в рамках проекта «Диалог на равных».

Жительница села Кокино спросила губернатора о строительстве спорткомплекса, который начали еще 10 лет назад.

Глава региона отметил, что пока спорткомплекса в Кокино не появится, но в ближайшие два-три года обязательно построят бассейн.

По словам Александра Богомаза, Брянская область приблизилась к тому, что 7-8 спортивных объектов в районах будут появляться каждый год. Но свою активную позицию должны проявлять и сами жители районов, когда проводят рейтинговые голосования в поддержку проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU