Брянец расписал стены палаты в областном онкогематологическом центре
Художник работает безвозмездно
Фото: vk.com, Виталий Короткий
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Брянский художник расписал палату областного детского онкогематологического центра. Картины должны создавать уютную среду и снимать стресс у юных пациентов.
Идею росписи палат предложила детский омбудсмен Инна Мухина. На предложение откликнулся художник Виталий Коротков. Он рисует в рамках благотворительной акции бесплатно. Виталий Коротков пообещал продолжить украшать палаты.
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ИСТОЧНИК KP.RU