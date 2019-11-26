Брянец расписал стены палаты в областном онкогематологическом центре

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-26T17:11:13+03:00

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Брянский художник расписал палату областного детского онкогематологического центра. Картины должны создавать уютную среду и снимать стресс у юных пациентов.

Идею росписи палат предложила детский омбудсмен Инна Мухина. На предложение откликнулся художник Виталий Коротков. Он рисует в рамках благотворительной акции бесплатно. Виталий Коротков пообещал продолжить украшать палаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU