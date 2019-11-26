СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-26T16:02:40+03:00

Здесь будут ремонтировать дорожное покрытие

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В Суземке на день закроют переезд 489-й километр. Проехать будет нельзя с 17.00 28 ноября до 17.00 29 ноября. Здесь будут снимать и ремонтировать дорожное покрытие, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Объехать этот участок дороги можно через переезд 487-й километр.

Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU