В Суземке на день закроют переезд
Здесь будут ремонтировать дорожное покрытие
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В Суземке на день закроют переезд 489-й километр. Проехать будет нельзя с 17.00 28 ноября до 17.00 29 ноября. Здесь будут снимать и ремонтировать дорожное покрытие, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Объехать этот участок дороги можно через переезд 487-й километр.
Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU