2019-11-26T13:09:56+03:00
Общество

В брянском поселке Антоновка появятся участки для многодетных семей

Чиновники надеются в ближайшее время ликвидировать очередь
Мария Дедкова
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В Брянске для многодетных семей выделят 560 участков. Об этом говорили на заседании в городской администрации.

По словам начальника городского управления имущественных и земельных отношений Светланы Перепечко, 1701 семья еще ждет положенную землю.

Около 130 гектаров в поселке Антоновка разделят на 560 участков. 17 сентября мэрия заключила контракт по разработке планировки и межеванию этой территории. Его выполнят до конца декабря. Затем здесь будут проводить коммуникации.

Брянские чиновники надеются в ближайшее время ликвидировать очередь с помощью земли в Черемушкках, где сформировали больше 1500 участков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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