При пожаре в брянском поселке Сеща погибли три человека
В брянском поселке Сеща произошел пожар, в котором погибли три человека.
Возгорание в доме на территории военного городка произошло днем в понедельник, 25 ноября. После тушения пожара около 16.00 спасатели обнаружили тела трех местных жителей.
По факту гибели людей следователи завели уголовное дело.
- Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU