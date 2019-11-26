При пожаре в брянском поселке Сеща погибли три человека

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-26T12:44:39+03:00

После разбора завалов спасатели нашли тела трех человек. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Изменить размер текста: A A

В брянском поселке Сеща произошел пожар, в котором погибли три человека.

Возгорание в доме на территории военного городка произошло днем в понедельник, 25 ноября. После тушения пожара около 16.00 спасатели обнаружили тела трех местных жителей.

По факту гибели людей следователи завели уголовное дело.

- Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU