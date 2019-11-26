2019-11-26T11:43:45+03:00
Происшествия

В брянской школе №33 причиной ЧП стала отсыревшая штукатурка

Ремонт крыши закончили три недели назад
Мария Дедкова
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Специалисты выяснят все обстоятельства случившегося, а также определят, сколько денег понадобится для нового ремонта. Фото: официальный сайт школы.Специалисты выяснят все обстоятельства случившегося, а также определят, сколько денег понадобится для нового ремонта. Фото: официальный сайт школы.
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В брянской школе №33, где на детей обвалился потолок, работает спецкомиссия. По предварительной информации, причиной ЧП стала отсыревшая штукатурка.

- Старая крыша была в неудовлетворительном состоянии и протекала в отдельных местах, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Из бюджета выделили деньги на ремонт. Кровлю полностью перекрыли, работы завершили три недели назад. Но в местах протечек штукатурка успела накопить влагу. Отсыревшее пятно скрывал подвесной потолок, что помешало сотрудникам школы своевременно оценить ситуацию.

Напомним, 25 ноября во время урока на двух семиклассников упала часть потолка. Детям вызвали скорую помощь. Но, к счастью, никто серьезно не пострадал.

26 ноября в Володарском районе работает спецкомиссия, в которую вошли представители городского управления образования, технадзора и районной администрации. Специалисты осматривают место ЧП.

Они выяснят все обстоятельства случившегося, а также определят, сколько денег понадобится для нового ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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