Анна Громова посетила исторические объекты Брасовского района, которые могут стать частью «Императорского маршрута»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-26T11:38:18+03:00

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25 ноября в Брянскую область с рабочей поездкой прибыла председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

В сопровождении губернатора Брянской области Александра Богомаза, председателя Брянской областной Думы Владимира Попкова состоялось посещение исторических объектов Брасовского района, которые могут стать частью «Императорского маршрута».

Идея создания национального туристского проекта «Императорский маршрут» принадлежит фонду «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», который занимался его разработкой с 2011 года, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. Брянская область и исторические объекты Брасовского района были включена в него совсем недавно - в октябре 2019 года.

Анна Громова отметила, что на территории усадьбы Апраксиных сохранилась историческая аллея, и, несомненно, о ней, как и об истории этого комплекса, нужно рассказывать, в первую очередь, подрастающему поколению.

Гости посетили храм святого Василия Великого, и если раньше это была красавица-церковь, то сегодня она остро нуждается в восстановлении и реставрации.

После осмотра объектов состоялось заседание рабочей группы по обеспечению реализации на территории Брянской области национального туристского проекта «Императорский маршрут».

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ИСТОЧНИК KP.RU