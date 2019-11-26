2019-11-26T11:38:18+03:00
Общество

Анна Громова посетила исторические объекты Брасовского района, которые могут стать частью «Императорского маршрута»

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

25 ноября в Брянскую область с рабочей поездкой прибыла председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

В сопровождении губернатора Брянской области Александра Богомаза, председателя Брянской областной Думы Владимира Попкова состоялось посещение исторических объектов Брасовского района, которые могут стать частью «Императорского маршрута».

Идея создания национального туристского проекта «Императорский маршрут» принадлежит фонду «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», который занимался его разработкой с 2011 года, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. Брянская область и исторические объекты Брасовского района были включена в него совсем недавно - в октябре 2019 года.

Анна Громова отметила, что на территории усадьбы Апраксиных сохранилась историческая аллея, и, несомненно, о ней, как и об истории этого комплекса, нужно рассказывать, в первую очередь, подрастающему поколению.

Гости посетили храм святого Василия Великого, и если раньше это была красавица-церковь, то сегодня она остро нуждается в восстановлении и реставрации.

После осмотра объектов состоялось заседание рабочей группы по обеспечению реализации на территории Брянской области национального туристского проекта «Императорский маршрут».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске установили первую новогоднюю елку
В Брянске чиновников заставили сделать «зебру» на опасном перекрестке
С января самолеты из Брянска в Санкт-Петербург будут летать четыре раза в неделю
В Брянской области ищут пропавшего Александра Кононова
В брянском поселке Антоновка появятся участки для многодетных семей
Жительница Брянска вернет государству деньги за маткапитал
При пожаре в брянском поселке Сеща погибли три человека
В Клинцовском районе 22-летнюю мать будут судить за жесткое обращение с детьми
В брянской школе №33 причиной ЧП стала отсыревшая штукатурка
Забивший до смерти отца брянец проведет в колонии восемь лет
Брянцев приглашают на бенефис народного артиста России Иосифа Камышева
В Брянске «гадалка-целительница» ограбила студента
Город Брянск станет городским округом
В Брянске в школе №33 обвалился потолок
В Брянске убрали больше 500 незаконных рекламных щитов
В выгоничских ФАПах не хранили вакцины и морозили пациентов