В Брянске в школе №33 обвалился потолок

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-26T09:26:36+03:00

Официальной информации о ЧП еще не поступало

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В школе №33 Володарского района Брянска обрушился потолок. ЧП произошло во время занятий в понедельник, 25 ноября, в кабинете №7.

По словам очевидцев, двоих учеников забрали в больницу. Ребята «отделались» ссадинами и ушибами. Им выписали лечение и отпустили домой.

На данный момент в школе проводят проверку по факту происшествия, сообщает телеканал «Городской». Официальных комментариев пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU