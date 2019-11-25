2019-11-25T17:38:42+03:00
Общество

Жительница Севска прописала «невидимку» и попала под статью

В миграционную службу поступили фиктивные документы
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Женщину будут судить за фиктивную прописку.Женщину будут судить за фиктивную прописку.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Севске осудят местную жительницу за фиктивную регистрацию иностранца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Женщина предоставила в «миграционку» заявление и необходимые для регистрации в ее жилье документы. Она прописывала гражданина Украины.

При этом, как выяснилось, по факту у нее дома никто проживать не собирался.

- Женщину обвиняют в фиктивной регистрации иностранного гражданина, - рассказали в пресс-службе. - Уголовное дело рассмотрят в мировом суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улучшаем экологическое состояние Брянска вместе!
В Володарском районе Брянска ограничат подачу воды
В Брянске на публичных слушаниях обсудили изменения в Устав города
В Брянске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
В музее БМЗ презентована книга «В. Н. Тенишев – предприниматель, учёный, меценат»
Брянская прокуратура требует закрыть два сайта, торгующие дипломами и аттестатами
Работникам брянской стройфирмы "Комфорт" остаются должны почти четыре миллиона рублей зарплаты
Трое нелегалов из Ирака ответят за незаконное пересечение госграницы России на Брянщине
В Брянске оштрафовали двух водителей по записи с видеорегистратора
Брянские торговцы поддельным алкоголем не разжалобили областной суд
Забивший до смерти знакомую брянец отправится в колонию на 10 лет
Продавец магазина в Брянске отдала телефонным мошенникам 45 тысяч рублей из кассы
В Брянске начали готовить к открытию горку с искусственным снегом
В Брянске обсудили реализацию нацпроекта "Демография"
По Брянску проехал антинаркотический автопробег
Брянцы отдали телефонным мошенникам 400 тысяч рублей
В брянском лесу отметят "Мишкин день"
Глава города Брянска Марина Дбар приняла участие в Съезде "Единой России"
В Севском районе директора МУПа подозревают в организации огромной свалки