Жительница Севска прописала «невидимку» и попала под статью

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-25T17:38:42+03:00

Женщину будут судить за фиктивную прописку. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Севске осудят местную жительницу за фиктивную регистрацию иностранца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Женщина предоставила в «миграционку» заявление и необходимые для регистрации в ее жилье документы. Она прописывала гражданина Украины.

При этом, как выяснилось, по факту у нее дома никто проживать не собирался.

- Женщину обвиняют в фиктивной регистрации иностранного гражданина, - рассказали в пресс-службе. - Уголовное дело рассмотрят в мировом суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU