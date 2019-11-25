СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-25T17:26:17+03:00

Напор воды в кранах у жителей Володарского района понизят. Фото: Елена РАКОВА

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В Володарском районе Брянска ограничат подачу воды. Напор будет понижен с 9.00 27 ноября до 10.00 28 ноября в микрорайонах "Новостройка", "Сосновый Бор" и "Есенинский".

Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, городской водоканал займется плановой заменой участка трубы на водоводе к станции обезжелезивания водозабора "Деповской".

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ИСТОЧНИК KP.RU