В Володарском районе Брянска ограничат подачу воды
Коммунальщики будут менять трубы
Напор воды в кранах у жителей Володарского района понизят.Фото: Елена РАКОВА
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В Володарском районе Брянска ограничат подачу воды. Напор будет понижен с 9.00 27 ноября до 10.00 28 ноября в микрорайонах "Новостройка", "Сосновый Бор" и "Есенинский".
Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, городской водоканал займется плановой заменой участка трубы на водоводе к станции обезжелезивания водозабора "Деповской".
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ИСТОЧНИК KP.RU