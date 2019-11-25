В музее БМЗ презентована книга «В. Н. Тенишев – предприниматель, учёный, меценат»

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-25T16:15:04+03:00

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В музее Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») состоялась презентация книги «В. Н. Тенишев – предприниматель, учёный, меценат».

Работникам предприятия, студентам Брянского государственного технического университета, преподавателям школ издание представила автор – председатель правления Фонда имени братьев Могилевцевых, кандидат юридических наук Ирина Алексеевна Кеня.

Её увлекательный рассказ вызвал самый живой отклик у участников встречи. С именем князя Вячеслава Николаевича Тенишева неразрывно связаны история брянского края, традиции российского меценатства, создание Брянского машиностроительного завода. Ведь этот незаурядный человек был одним из акционеров, председателем правления и техническим руководителем Общества Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода – так в момент основания назывался БМЗ. Под его инженерным руководством предприятие совершило не один технический прорыв, доказало способность создавать продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне. Эти традиции БМЗ достойно продолжает и сегодня.

Заводчане и гости Брянского машиностроительного завода узнали о ярких моментах истории рода Тенишевых, их роли в продвижении научного и производственного потенциала России, о многосторонней деятельности на ниве образования, просветительства и искусства. Для многих интересным и полезным оказалось и знакомство с экспозицией музея БМЗ.

– Спасибо администрации предприятия за предоставленную возможность посетить БМЗ, – говорит преподаватель технологии Ивотской средней общеобразовательной школы Светлана Варина. – С удовольствием расскажем детям о нём, о том, как здесь интересно. Мы горды тем, что у нас в Брянске есть такой завод, что он движется вперед и развивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU