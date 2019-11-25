2019-11-25T15:25:43+03:00
Общество

В Брянске оштрафовали двух водителей по записи с видеорегистратора

На водителей составили административные протоколы
Елена РАКОВА
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Водителя наказали за нарушение правил дорожного движения.Водителя наказали за нарушение правил дорожного движения.
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В Брянске сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали двух водителей по записи с камеры видеорегистратора. Ролики с нарушением Правил дорожного движения горожане опубликовали в соцсети.

На кадрах видно, как водитель автомобиля "Дацун он-до" 24 ноября в 18.04 в районе дома № 2 на улице Плодородной нарушил требование дорожного знака "Направление движения по полосам".

За этот неправомерный маневр автомобилиста оштрафовали на 500 рублей, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Второе нарушение ПДД засняли 20 ноября на улице Ульянова. Судя по записи, водитель "Лада Калина" совершил обгон транспортного средства на пешеходном переходе. На автолюбителя составили административный протокол.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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