Брянские торговцы поддельным алкоголем не разжалобили областной суд
Брянская банда торговцев поддельным алкоголем не смогла разжалобить областной суд.
В 2015 году 33-летний житель горожанин создал преступный бизнес. Предприниматель и девять его сообщников хранили, перевозили и продавали немаркированное спиртное.
Володарский районный суд назначил организатору и активному участнику ОПГ 2,5 и 1 год колонии общего режима соответственно, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Трем осужденным женщинам дали отсрочку до 14-летия детей. Остальные сообщники получили условные сроки.
Участники банды посчитали приговор слишком суровым и обжаловали его. Однако апелляцию не удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU