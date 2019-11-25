2019-11-25T15:06:02+03:00
Происшествия

Брянские торговцы поддельным алкоголем не разжалобили областной суд

Апелляцию не удовлетворили
Мария Дедкова
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Участники банды посчитали приговор слишком суровым.Участники банды посчитали приговор слишком суровым.Фото: Елена РАКОВА
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Брянская банда торговцев поддельным алкоголем не смогла разжалобить областной суд.

В 2015 году 33-летний житель горожанин создал преступный бизнес. Предприниматель и девять его сообщников хранили, перевозили и продавали немаркированное спиртное.

Володарский районный суд назначил организатору и активному участнику ОПГ 2,5 и 1 год колонии общего режима соответственно, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Трем осужденным женщинам дали отсрочку до 14-летия детей. Остальные сообщники получили условные сроки.

Участники банды посчитали приговор слишком суровым и обжаловали его. Однако апелляцию не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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