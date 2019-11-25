2019-11-25T14:41:42+03:00
Происшествия

Забивший до смерти знакомую брянец отправится в колонию на 10 лет

В суде доказали, что злоумышленник около ста раз ударил женщину
Мария Дедкова
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28-летний житель Брянска, забивший насмерть свою знакомую, отправится в колонию. Такой приговор вынес Бежицкий районный суд.

Выяснилось, что 14 апреля пьяный горожанин поссорился со своей подругой. Во время конфликта злоумышленник около 100 раз ударил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Ближайшие 10 лет брянец проведет в колонии строгого режима, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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