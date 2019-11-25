В Брянске обсудили реализацию нацпроекта "Демография"

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-25T12:54:02+03:00

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В областном правительстве обсудили реализацию нацпроекта "Демография" и его федерального подпроекта "Укрепление общественного здоровья". Совещание 25 ноября провел вице-губернатор Брянской области Александр Резунов.

Начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области Наталья Новикова рассказала о государственной экспертизе условий труда в Брянской области. Этот аспект является составной частью работы по улучшению состояния условий и охраны труда работников организаций области. За последние пять лет проведено 67 государственных экспертиз.

Для улучшения условий труда и сохранения здоровья работников в регионе разрабатывают и внедряют корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте, ежегодно проходит областная акция по охране труда на территориях всех муниципальных образований. Ежегодно работодатели области участвуют в смотрах-конкурсах по охране труда на областном и федеральном уровнях. Брянская область, одна из первых в стране включилась в реализацию "дорожной карты" по формированию и популяризации культуры безопасного труда среди молодежи. Стартовала работа мобильного комплекса по охране труда. С его помощью с учениками школ области проводят занятия по различным видам безопасности. Мобильный комплекс планируют использовать при проведении обучающих семинаров, совещаний по охране труда в муниципальных образованиях области.

Правительство Брянской области по рекомендации Минтруда России присоединилось к международной концепции "нулевого травматизма" в качестве партнера. Работа в данном направлении продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU