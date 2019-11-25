По Брянску проехал антинаркотический автопробег

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-25T12:33:17+03:00

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В Брянске прошел автопробег "Трезвый водитель". Его организовали полицейские, совместно с органами власти, общественниками и волонтерами. Автопробег стал финальной точкой ежегодного регионального антинаркотического месячника.

- Накануне автопробега в парке имени 1000-летия Брянска устроили митинг-концерт, в котором приняли участие брянские творческие коллективы, а также волонтеры "Юнармии", - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Со сцены призывали вести здоровый образ жизни и не садиться за руль в состоянии опьянения.

После митинга-концерта колонна из дюжины автомобилей, в экипажи которых вошли волонтеры реабилитационных центров, в сопровождении сотрудников автоинспекции проехала по центральным улицам Советского и Фокинского районов Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU