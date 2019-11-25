2019-11-25T11:10:48+03:00
Звезды

В брянском лесу отметят "Мишкин день"

Праздник косолапых устроят 7 декабря
Елена РАКОВА
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За мишками в заповеднике наблюдают с помощью фотоловушек.За мишками в заповеднике наблюдают с помощью фотоловушек.Фото: заповедник "Брянский лес"
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В заповеднике "Брянский лес" устроят праздник "Мишкин день". Он пройдет 7 декабря в преддверии всероссийского Дня медведя. Еще одной площадкой проведения праздника станет краеведческий музей. Его сотрудники 7 декабря расскажут о медведях, покажут фильмы о заповеднике и картину Дмитрия Шпиленка "Медведи Камчатки. Начало жизни".

- Сотрудники музея подготовят интерактивные площадки, выставку предметов и изделий декоративно-прикладного творчества, проведут мини-экскурсию с викториной, - рассказывают в пресс-службе заповедника "Брянский лес". - Вместе с сотрудниками заповедника и волонтерами можно будет поиграть в "заповедное лото", собрать пазл "медвежья правда" и узнать о жизни бурых медведей в родном заповеднике.

На празднике можно будет сфотографироваться на память с ростовой куклой заповедного медведя. Кроме того, сотрудники Брянского планетария раскроют айны безмолвных Большой и Малой медведиц.

Интерактивные площадки и программы, проводимые Брянским государственным краеведческим музеем и заповедником "Брянский лес", будут бесплатными. Стоимость купольной программы Брянского государственного планетария – 150 рублей. (0+)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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