Фильм «Однажды в Трубчевске» получил награду международного фестиваля

СЕГОДНЯ 09:12 2019-11-25T09:15:23+03:00

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Кинокартина «Однажды в Трубчевске» завоевала главный приз международного фестиваля туристических фильмов «Свидание с Россией». Смотр проходил в Вологодской области с 21 по 24 ноября. Жюри предстояло посмотреть 40 конкурсных и внеконкурсных кинокартин.

Гости фестиваля также увидели фильм «Однажды в Трубчевске». О его успехе в соцсетях рассказала режиссер Лариса Садилова:

- Ура! Главный приз на кинофестивале присудили фильму«Однажды в Трубчевске». Поздравляю всех причастных.

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ИСТОЧНИК KP.RU