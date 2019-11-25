Фильм «Однажды в Трубчевске» получил награду международного фестиваля
Кинокартина «Однажды в Трубчевске» завоевала главный приз международного фестиваля туристических фильмов «Свидание с Россией». Смотр проходил в Вологодской области с 21 по 24 ноября. Жюри предстояло посмотреть 40 конкурсных и внеконкурсных кинокартин.
Гости фестиваля также увидели фильм «Однажды в Трубчевске». О его успехе в соцсетях рассказала режиссер Лариса Садилова:
- Ура! Главный приз на кинофестивале присудили фильму«Однажды в Трубчевске». Поздравляю всех причастных.
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ИСТОЧНИК KP.RU